Перед подачей авто заказчик оплачивает предполагаемое время аренды, а также вносит предоплату. Ее сумма зависит от марки машины и равняется минимальной стоимости аренды.
Если время аренды превышено на 10 минут, то заплатить необходимо как за 60. Каждый дополнительный час машины оплачивается отдельно.
Вам не стоит беспокоиться о неожиданной поломке авто. При выявлении неисправности автомобиля мы незамедлительно заменим на аналогичный.
Относитесь к автомобилю бережно. В случае повреждений по вине клиента необходимо оплатить восстановление после оценки.
В транспортных средствах нашего автопарка запрещается курение и распитие спиртных напитков.
При выезде за МКАД необходима дополнительная оплата. Рекомендуем заблаговременно предупреждать об этом, чтобы рассчитать стоимость.
Круглосуточно наши сотрудники готовы предоставить Вам качественное и современное транспортное обслуживание. Мы обеспечиваем гарантированно высокий сервис и предоставляем автомобили класса Люкс. Надежность, повышенный комфорт и в тоже время приемлемые цены – основные причины, по которым мы предлагаем Вам воспользоваться услугами нашей компании.
Компания «ТрансЛюкс» предоставляет полный спектр услуг, связанных с перевозкой пассажиров по Москве и Санкт-Петербургу.
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При устройстве на работу в нашу компанию водители проходят проверку на знание города. Они несут ответственность за сохранность транспорта и пассажиров. Мы предъявляем строгие требования к внешнему виду водителей, соблюдению ими графика труда и отдыха. Водители ежедневно проходят медицинские осмотры.
Одним из главных условий при найме является стаж вождения от 10 лет. Услуга аренды авто с водителем в Москве на сутки необходима, когда срочно потребовался автомобиль, но самостоятельно сесть за руль нет возможности.
Трансфер в аэропорт
Вы не пропустите свой рейс, водители «ТрансЛюкс» быстро и комфортно довезут до любого аэропорта Москвы. Вам или вашим деловым партнерам не придется ждать и переплачивать за такси. Наши сотрудники встретят по прилету с именной табличкой в назначенное время.
Сэкономьте время, воспользовавшись прокатом автомобилей в Москве с водителем. Кроме того, вы сможете заказать трансфер из аэропорта.
Долгосрочная аренда
На время ремонта собственного авто воспользуйтесь услугой машины с водителем. Сохраняйте мобильность в поездках по городу. Подберем автомобиль любого класса, чтобы удовлетворить потребности и пожелания клиента. Рассчитаем индивидуальную цену при аренде на долгий срок.
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В «ТрансЛюкс» можно взять в аренду автомобили:
Работаем круглосуточно, в праздничные и выходные дни. Всегда готовы предоставить водителя на сутки с автомобилем в Москве. С нами вы сохраните мобильность и не опоздаете на важную встречу.
Транспорт на свадьбу
Автобус для гостей, Мерседес или БМВ для молодоженов – в нашем автопарке достаточно автомобилей даже для широких торжеств. Переложите на нас вопросы с транспортом, освободите время для выбора колец и заполнения приглашений.
Для проката автомобиля на свадьбу вам останется выбрать, какой автомобиль с водителем вы возьмете в аренду для молодоженов, а какие машины достанутся гостям.
Курьерская доставка
Предоставляем не только аренду машины с водителем на день в Москве, но и предлагаем курьерские услуги. «ТрансЛюкс» берет на себя полную ответственность за сохранность документов и посылок. При заказе услуги рассчитаем точное время доставки.
Достаточно позвонить по телефону +7 (495) 649-07-59 в Москве и +7 (812) 649-07-59 в Санкт-Петербурге. Наши специалисты рассчитают стоимость и подберут оптимальный вариант для вас.
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Оформляется бронь авто, заключается договор на свадебное обслуживание, оплачивается услуга. Ближе к дате сообщаются данные авто и водителя. Выполняется услуга.