При устройстве на работу в нашу компанию водители проходят проверку на знание города. Они несут ответственность за сохранность транспорта и пассажиров. Мы предъявляем строгие требования к внешнему виду водителей, соблюдению ими графика труда и отдыха. Водители ежедневно проходят медицинские осмотры. Одним из главных условий при найме является стаж вождения от 10 лет. Услуга аренды авто с водителем в Москве на сутки необходима, когда срочно потребовался автомобиль, но самостоятельно сесть за руль нет возможности. Трансфер в аэропорт Вы не пропустите свой рейс, водители «ТрансЛюкс» быстро и комфортно довезут до любого аэропорта Москвы. Вам или вашим деловым партнерам не придется ждать и переплачивать за такси. Наши сотрудники встретят по прилету с именной табличкой в назначенное время. Сэкономьте время, воспользовавшись прокатом автомобилей в Москве с водителем. Кроме того, вы сможете заказать трансфер из аэропорта. Долгосрочная аренда На время ремонта собственного авто воспользуйтесь услугой машины с водителем. Сохраняйте мобильность в поездках по городу. Подберем автомобиль любого класса, чтобы удовлетворить потребности и пожелания клиента. Рассчитаем индивидуальную цену при аренде на долгий срок.

Предоставляем корпоративный транспорт для сотрудников, трансфер для деловых партнеров, личного перевозчика для руководителей. Для юридических лиц предусмотрены дополнительные скидки, условия на прокат обсуждаются при заключении договора.

В «ТрансЛюкс» можно взять в аренду автомобили: Бизнес класса;

Представительского класса;

Минивэны, микроавтобусы, автобусы. Работаем круглосуточно, в праздничные и выходные дни. Всегда готовы предоставить водителя на сутки с автомобилем в Москве. С нами вы сохраните мобильность и не опоздаете на важную встречу. Транспорт на свадьбу Автобус для гостей, Мерседес или БМВ для молодоженов – в нашем автопарке достаточно автомобилей даже для широких торжеств. Переложите на нас вопросы с транспортом, освободите время для выбора колец и заполнения приглашений. Для проката автомобиля на свадьбу вам останется выбрать, какой автомобиль с водителем вы возьмете в аренду для молодоженов, а какие машины достанутся гостям. Курьерская доставка Предоставляем не только аренду машины с водителем на день в Москве, но и предлагаем курьерские услуги. «ТрансЛюкс» берет на себя полную ответственность за сохранность документов и посылок. При заказе услуги рассчитаем точное время доставки. Достаточно позвонить по телефону +7 (495) 649-07-59 в Москве и +7 (812) 649-07-59 в Санкт-Петербурге. Наши специалисты рассчитают стоимость и подберут оптимальный вариант для вас.