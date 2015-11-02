+7 (495) 649-07-59
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+7 (495) 649-07-59 г. Москва

Аренда
авто с водителем
в Москве

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Наши преимущества

Автопарк на 100+
автомобилей
Огромный парк автомобилей
от бизнес до премиум
класса.
Оформление
за 15 минут
Минимум документов
для аренды транспорта.
Профессиональные
водители
Опыт более 15 лет. Владеют
английским и соблюдают
дресс-код.
Следим за состоянием
автомобилей
Ежедневный осмотр,
соблюдение ТО,
идеальный внешнее состояние.
Несем
ответственность
Заключаем договор с юридическими лицами,
фиксируем стоимость,
гарантируем пунктуальность.

Этапы работы

Этап №1
Вы звоните по номеру
+7 (495) 649-07-59 и оставляете заявку на сайте
Этап №2
Помогаем с подбором авто, обсуждаем детали поездки, согласовываем стоимость
Этап №3
Запрашиваем документы, заключаем договор с юр. лицами и готовим транспорт
Этап №4
Подаем автомобиль с соблюдением оговоренной даты и времени

Цены на аренду авто с водителем

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Nissan Teana Nissan Teana Бизнес-день: от 9 900 р. Аренда: 1 100 р./час Мин. аренда: 2+1 3 300 р. Трансфер: 4 500 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 1 700 р./час
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BMW 5 BMW 5 Бизнес-день: от 15 300 р. Аренда: 1 700 р./час Мин. аренда: 2+1 5 100 р. Трансфер: 5 100 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 2 000 р./час
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Mercedes E 213 Mercedes E 213 Бизнес-день: от 15 300 р. Аренда: 1 700 р./час Мин. аренда: 2+1 5 100 р. Трансфер: 5 100 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 2 000 р./час
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Mercedes E 213 (бел) Mercedes E 213 (бел) Бизнес-день: от 19 800 р. Аренда: 2 200 р./час Мин. аренда: 3+1 8 800 р. Трансфер: 8 800 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 2 700 р./час
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Кабриолет BMW 4 (2019) Кабриолет BMW 4 (2019) Бизнес-день: от 31 500 р. Аренда: 3 500 р./час Мин. аренда: 3+1 14 000 р. Трансфер: 14 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 4 000 р./час
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Kia K5 Kia K5 Бизнес-день: от 10 800 р. Аренда: 1 200 р./час Мин. аренда: 2+1 3 600 р. Трансфер: 4 500 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 1 700 р./час
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BMW 5 рест. 2021 г. BMW 5 рест. 2021 г. Бизнес-день: от 17 100 р. Аренда: 1 900 р./час Мин. аренда: 2+1 5 700 р. Трансфер: 5 700 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 2 100 р./час
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Toyota Camry Toyota Camry Бизнес-день: от 9 900 р. Аренда: 1 100 р./час Мин. аренда: 2+1 3 300 р. Трансфер: 4 500 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 1 700 р./час
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Toyota Camry NEW! Toyota Camry NEW! Бизнес-день: от 10 800 р. Аренда: 1 200 р./час Мин. аренда: 2+1 3 600 р. Трансфер: 4 500 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 1 700 р./час
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Mercedes E 213 рест. 2022 г. Mercedes E 213 рест. 2022 г. Бизнес-день: от 17 100 р. Аренда: 1 900 р./час Мин. аренда: 2+1 5 700 р. Трансфер: 5 700 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 2 100 р./час
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Kia Optima Kia Optima Бизнес-день: от 10 800 р. Аренда: 1 200 р./час Мин. аренда: 2+1 3 600 р. Трансфер: 4 500 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 1 700 р./час
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BMW 7 BMW 7 Бизнес-день: от 27 000 р. Аренда: 3 000 р./час Мин. аренда: 2+1 9 000 р. Трансфер: 11 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 3 200 р./час
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Mercedes Maybach 222 белый Mercedes Maybach 222 белый Бизнес-день: от 54 000 р. Аренда: 6 000 р./час Мин. аренда: 5+1 36 000 р. Трансфер: 36 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 6 000 р./час
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Mercedes Sprinter VIP белый Mercedes Sprinter VIP белый Бизнес-день: от 27 000 р. Аренда: 3 000 р./час Мин. аренда: 4+1 15 000 р. Трансфер: 17 000 р. Пассажиров: 19 Свадьба: 3 300 р./час
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Mercedes Sprinter VIP 20 мест черный Mercedes Sprinter VIP 20 мест черный Бизнес-день: от 27 000 р. Аренда: 3 000 р./час Мин. аренда: 4+1 15 000 р. Трансфер: 17 000 р. Пассажиров: 19 Свадьба: 3 300 р./час
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Citroen SpaceTourer Citroen SpaceTourer Бизнес-день: от 15 300 р. Аренда: 1 700 р./час Мин. аренда: 4+1 8 500 р. Трансфер: 8 500 р. Пассажиров: 6 Свадьба: 2 000 р./час
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Mercedes Sprinter VIP 8 мест Mercedes Sprinter VIP 8 мест Бизнес-день: от 45 000 р. Аренда: 5 000 р./час Мин. аренда: 4+1 25 000 р. Трансфер: 30 000 р. Пассажиров: 8 Свадьба: 5 500 р./час
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Toyota Alphard Toyota Alphard Бизнес-день: от 27 000 р. Аренда: 3 000 р./час Мин. аренда: 4+1 15 000 р. Трансфер: 15 000 р. Пассажиров: 6 Свадьба: 3 000 р./час
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Mercedes W222 MAYBACH Mercedes W222 MAYBACH Бизнес-день: от 36 000 р. Аренда: 4 000 р./час Мин. аренда: 2+1 12 000 р. Трансфер: 14 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 4 200 р./час
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Mercedes S223 Mercedes S223 Бизнес-день: от 45 000 р. Аренда: 5 000 р./час Мин. аренда: 3+1 20 000 р. Трансфер: 20 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 5 000 р./час
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Mercedes W222 MAYBACH св. салон Mercedes W222 MAYBACH св. салон Бизнес-день: от 36 000 р. Аренда: 4 000 р./час Мин. аренда: 2+1 12 000 р. Трансфер: 14 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 4 200 р./час
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Mercedes S222 (бел) Mercedes S222 (бел) Бизнес-день: от 36 000 р. Аренда: 4 000 р./час Мин. аренда: 3+1 16 000 р. Трансфер: 16 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 4 200 р./час
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Mercedes S222 Mercedes S222 Бизнес-день: от 26 100 р. Аренда: 2 900 р./час Мин. аренда: 2+1 8 700 р. Трансфер: 11 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 3 200 р./час
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Mercedes V-Class Mercedes V-Class Бизнес-день: от 20 700 р. Аренда: 2 300 р./час Мин. аренда: 4+1 11 500 р. Трансфер: 13 000 р. Пассажиров: 6 Свадьба: 2 500 р./час
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Mercedes Maybach Z 223 Mercedes Maybach Z 223 Бизнес-день: от 99 000 р. Аренда: 11 000 р./час Мин. аренда: 4+1 55 000 р. Трансфер: 33 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 14 000 р./час
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Mercedes Sprinter Lux Mercedes Sprinter Lux Бизнес-день: от 18 000 р. Аренда: 2 000 р./час Мин. аренда: 4+1 10 000 р. Трансфер: 12 000 р. Пассажиров: 20 Свадьба: 2 500 р./час
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Hyundai Grand Starex Hyundai Grand Starex Бизнес-день: от 15 300 р. Аренда: 1 700 р./час Мин. аренда: 4+1 8 500 р. Трансфер: 8 500 р. Пассажиров: 7 Свадьба: 2 000 р./час
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Mercedes Viano Mercedes Viano Бизнес-день: от 16 200 р. Аренда: 1 800 р./час Мин. аренда: 4+1 9 000 р. Трансфер: 9 000 р. Пассажиров: 6 Свадьба: 2 000 р./час
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Toyota Land Cruiser 200 Toyota Land Cruiser 200 Бизнес-день: от 22 500 р. Аренда: 2 500 р./час Мин. аренда: 3+1 10 000 р. Трансфер: 11 000 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 3 000 р./час
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Cadillac Escalade 2020 Cadillac Escalade 2020 Бизнес-день: от 31 500 р. Аренда: 3 500 р./час Мин. аренда: 4+1 17 500 р. Трансфер: 17 500 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 4 000 р./час
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Mercedes-Benz G-Class Mercedes-Benz G-Class Бизнес-день: от 31 500 р. Аренда: 3 500 р./час Мин. аренда: 4+1 17 500 р. Трансфер: 17 500 р. Пассажиров: 3 Свадьба: 4 000 р./час
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Mercedes Sprinter Mercedes Sprinter Бизнес-день: от 17 100 р. Аренда: 1 900 р./час Мин. аренда: 4+1 9 500 р. Трансфер: 12 000 р. Пассажиров: 18 Свадьба: 2 400 р./час
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Условия Стандартной аренды не распространяются на поездку в Аэропорт. Для этого необходимо воспользоваться Трансфером. Расчет услуг производится автоматически в пределах МКАД

“Бизнес день” *

*Акция "Бизнес день" распространяется только на территории Москвы, в пределах МКАД

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Отзывы наших клиентов

Благодарственное письмо
от ГМЗ «Петергоф»
Государственный музей-заповедник “Петергоф” выражает огромную благодарность и признательность коллективу ООО “ТрансЛюкс” за профессионализм и качество оказываемых услуг. Индивидуальный подход, вежливость ...
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Благодарственное письмо
от ООО “Особые решения”
Сотрудникам и руководству ООО “Транслюкс” Благодарим Вас за готовность к сотрудничеству, открытость к новым подходам и нестандартным решениям, оперативное взаимодействие ...
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Bizon-otzyv
Благодарственное письмо
от ООО “ОВК ‘БИЗОН’
ООО «ОВК ‘БИЗОН’ выражает огромную благодарность коллективу ООО «ТрансЛюкс» за профессионализм и качество оказываемых услуг. За время сотрудничества компания зарекомендовала ...
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Благодарственное письмо
от РУП «Белтаможсервис»
Уважаемый Алексей Владимирович! Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» (далее – Предприятие) выражает Вам искреннюю признательность за оказанное содействие в организации транспортных ...
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Благодарственное письмо
от EastOne Limited Liability Company
Dear Ms Paskali I would like to place on record my sincere appreciation of the way you have conducted business ...
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Благодарственное письмо
от АО “ОДОНА”
Представительство АО “ОДОНА” благодарит Вас за помощь в организации визитов иностранных делегаций (наших гостей) в г. Москву с января по ...
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Благодарственное письмо
Отзыв от ОАО “Авиасалон”
ОАО “Авиасалон”, устроитель Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, выражает благодарность всему коллективу ООО “ТрансЛюкс” за качественно выполненную работу. На протяжении нескольких ...
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Благодарственное письмо
Благодарность от JGC CORPORATION
Представительство АК “Джей Джи Си Корпорейшн” (Япония) в г.Москва выражает искреннюю благодарность всей команде “ТрансЛюкс” за профессионализм и качество оказываемых ...
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Благодарственное письмо
от DIMEX
От лица компании “ДАЙМЭКС” выражаю благодарность коллективу “ТрансЛюкс” за высокое качество предоставляемых услуг по организации пассажирских перевозок. Рекомендую компанию ТрансЛюкс ...
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Благодарственное письмо
АО “ГАЗПРОМ Краснодар”
  Акционерное общество “Газпром газораспределение Краснодар” в нашем лице выражает благодарность коллективу ООО “ТрансЛюкс” за высокое качество предоставляемых услуг по ...
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Наши услуги

Аренда авто на свадьбу с водителем от 1700 руб/час
Трансфер в аэропорт от 4500 руб
Долгосрочная аренда авто с водителем от 1100 руб/час
Междугороднее такси от 1100 руб/час

Условия аренды

Перед подачей авто заказчик оплачивает предполагаемое время аренды, а также вносит предоплату. Ее сумма зависит от марки машины и равняется минимальной стоимости аренды.

Если время аренды превышено на 10 минут, то заплатить необходимо как за 60. Каждый дополнительный час машины оплачивается отдельно.

Вам не стоит беспокоиться о неожиданной поломке авто. При выявлении неисправности автомобиля мы незамедлительно заменим на аналогичный.

Относитесь к автомобилю бережно. В случае повреждений по вине клиента необходимо оплатить восстановление после оценки.

В транспортных средствах нашего автопарка запрещается курение и распитие спиртных напитков.

При выезде за МКАД необходима дополнительная оплата. Рекомендуем заблаговременно предупреждать об этом, чтобы рассчитать стоимость.

Проконсультируем по всем
интересующим вас вопросам

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    О нашей компании

    Круглосуточно наши сотрудники готовы предоставить Вам качественное и современное транспортное обслуживание. Мы обеспечиваем гарантированно высокий сервис и предоставляем автомобили класса Люкс. Надежность, повышенный комфорт и в тоже время приемлемые цены – основные причины, по которым мы предлагаем Вам воспользоваться услугами нашей компании.

    Компания «ТрансЛюкс» предоставляет полный спектр услуг, связанных с перевозкой пассажиров по Москве и Санкт-Петербургу.

    18 лет
    на рынке
    >100
    автомобилей
    >10 000
    клиентов

    Нам доверяют

    Законодательная дума Томской области
    Посольство ОАЭ
    FIFA World Cup Russia 2018
    Газпром Нефть
    Посольство Гвинеи
    Холдинг Кабель Альянс
    Кузнецкмонтажстройдетали КМСД
    Представительство Калмыкии
    Посольство Южной Кореи
    Лукойл
    Правительство Москвы
    Посольство Сербской Республики
    Посольство Словении
    Sochi.ru 2014
    Сотекс
    Правительство Санкт-Петербурга

    Заказ машины с водителем
    в компании “Транслюкс”

    При устройстве на работу в нашу компанию водители проходят проверку на знание города. Они несут ответственность за сохранность транспорта и пассажиров. Мы предъявляем строгие требования к внешнему виду водителей, соблюдению ими графика труда и отдыха. Водители ежедневно проходят медицинские осмотры.

    Одним из главных условий при найме является стаж вождения от 10 лет. Услуга аренды авто с водителем в Москве на сутки необходима, когда срочно потребовался автомобиль, но самостоятельно сесть за руль нет возможности.

    Трансфер в аэропорт

    Вы не пропустите свой рейс, водители «ТрансЛюкс» быстро и комфортно довезут до любого аэропорта Москвы. Вам или вашим деловым партнерам не придется ждать и переплачивать за такси. Наши сотрудники встретят по прилету с именной табличкой в назначенное время.

    Сэкономьте время, воспользовавшись прокатом автомобилей в Москве с водителем. Кроме того, вы сможете заказать трансфер из аэропорта.

    Долгосрочная аренда

    На время ремонта собственного авто воспользуйтесь услугой машины с водителем. Сохраняйте мобильность в поездках по городу. Подберем автомобиль любого класса, чтобы удовлетворить потребности и пожелания клиента. Рассчитаем индивидуальную цену при аренде на долгий срок.
    Предоставляем корпоративный транспорт для сотрудников, трансфер для деловых партнеров, личного перевозчика для руководителей. Для юридических лиц предусмотрены дополнительные скидки, условия на прокат обсуждаются при заключении договора.

    В «ТрансЛюкс» можно взять в аренду автомобили:

    • Бизнес класса;
    • Представительского класса;
    • Минивэны, микроавтобусы, автобусы.

    Работаем круглосуточно, в праздничные и выходные дни. Всегда готовы предоставить водителя на сутки с автомобилем в Москве. С нами вы сохраните мобильность и не опоздаете на важную встречу.

    Транспорт на свадьбу

    Автобус для гостей, Мерседес или БМВ для молодоженов – в нашем автопарке достаточно автомобилей даже для широких торжеств. Переложите на нас вопросы с транспортом, освободите время для выбора колец и заполнения приглашений.

    Для проката автомобиля на свадьбу вам останется выбрать, какой автомобиль с водителем вы возьмете в аренду для молодоженов, а какие машины достанутся гостям.

    Курьерская доставка

    Предоставляем не только аренду машины с водителем на день в Москве, но и предлагаем курьерские услуги. «ТрансЛюкс» берет на себя полную ответственность за сохранность документов и посылок. При заказе услуги рассчитаем точное время доставки.

    Достаточно позвонить по телефону +7 (495) 649-07-59 в Москве и +7 (812) 649-07-59 в Санкт-Петербурге. Наши специалисты рассчитают стоимость и подберут оптимальный вариант для вас.

    Аренда авто по маркам

    Mercedes Mercedes Nissan Nissan Kia Kia Toyota Toyota Cadillac Cadillac Hyundai Hyundai Citroen Citroen BMW BMW Higer Higer

    Часто задаваемые вопросы

    Какая у Вас система налогообложения?

    Мы имеем возможность работать как с НДС 20% (ОСНО), так и без НДС (УСН)

    Какая правовая форма у вас, вы ИП, ООО или АО?

    Мы ООО (Общество с ограниченной ответственностью)

    Цены на сайте включают НДС?

    Тарифы на сайте указаны без НДС

    Актуальны цены на сайте, для каких городов?

    Цены на сайте актуальны для Москвы и Санкт-Петербурга. Тарифы в других городах запрашиваются дополнительно.

    Какие условия аренды авто на свадьбу?

    Оформляется бронь авто, заключается договор на свадебное обслуживание, оплачивается услуга. Ближе к дате сообщаются данные авто и водителя. Выполняется услуга.

    Наши контакты
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    г. Москва
    ст. м. «Пролетарская», проспект Волгоградский, д. 2
    phone +7 (495) 649-07-59
    mail info@translux.ru
    work Ежедневно 24/7 (прием заявок с 09:00 до 19:00)
    Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛюкс»
    ООО «ТрансЛюкс»
    TransLux Ltd.
    7709452183/ КПП 770901001
    1157746220378
    42812396
    45381000000
    60.2; 60.22
    109316, г. Москва, Волгоградский пр. д.2
    40702810938000028465
    ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
    30101810400000000225
    044525225
    (495) 649-07-59
    Связаться с нами wtatsapp telegram
    +7 (495) 649-07-59
    ст. м. «Пролетарская», проспект Волгоградский, д. 2
    info@translux.ru
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